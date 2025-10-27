岩手県一関市の住宅敷地内で男性の遺体が見つかりました。遺体には爪の痕や噛み傷があり、警察はクマに襲われたとみています。遺体で見つかったのは、一関市の無職・佐藤富雄さん（67）です。警察によりますと、きょう午前10時40分ごろ、佐藤さんの親族から「連絡がとれない」と通報があり、駆けつけた警察官が住宅の敷地内で佐藤さんの遺体を発見しました。遺体にはクマの爪痕や噛み傷があり、遺体の近くでは佐藤さんの飼い犬1匹