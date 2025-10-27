海上保安庁清水海上保安部の潜水士らが、港に入った大型貨物船を調べる様子を捉えた写真。船底から引き揚げられたバッグの中に隠されていたのは、大量の違法薬物でした。押収されたブロック状のコカイン。約20kgで末端価格は約5億円。2025年7月、海外から来た貨物船の経由地などから判断して立ち入り調査をしたところ、潜水士が船底からコカインが入ったこのボストンバッグを発見したということです。大量のコカインが入ったバッグ