King & Princeが、7枚目のアルバム『STARRING』を12月24日にリリース。また、本作のコンセプトフィルムも公開となった。 （関連：【映像あり】King & Prince、7枚目のアルバム『STARRING』コンセプトフィルム） 前作と同じくコンセプト盤となる今作は“映画”がテーマに。King & Princeの2人が一からコンセプトを考えており、音だけでなく映像でも楽しめる作品となっている。 収録曲は、「HEART