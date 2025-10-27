かつてプレミアリーグでプレーし、50歳を迎えたFWジェイミー・キュアトンが10部リーグでゴールを叩き込んだ。英『BBC』や『ザ・サン』が伝えている。1975年8月28日生まれのキュアトンは93-94シーズンにノリッジ加入し、プレミアリーグでもゴールを記録。その後はイングランドだけでなく、韓国の釜山アイパークに在籍するなど、プロサッカー選手として驚異的な32シーズン連続でプレーしてきた。現在は、英10部のキングス・パ