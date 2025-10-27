26日、新型の無人補給機「HTV-X」を搭載したH3ロケット7号機が種子島宇宙センターから打ち上げられました。「HTV-X」を所定の軌道で切り離し、打ち上げは無事に成功。H3ロケットは5機連続での成功となりました。（仁田尾美菜アナウンサー）「今、リフトオフしました」26日、種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット7号機。搭載していた新型の無人補給機「HTV-X」の1号機を所定の軌道で切り離し、