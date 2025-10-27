県内の80代の男性が、SNSで知り合った相手からのうその投資話で約1300万円をだまし取られていたことが分かりました。SNS型投資詐欺の被害にあったのは、県内に住む80代の男性です。県警によりますと、男性は2025年4月下旬頃、インターネットで見つけた投資広告にアクセスし、投資家のアシスタントを名乗る人とSNSでつながりました。その後、投資アプリの担当者を名乗るラインアカウントから、投資アプリで口座を開設