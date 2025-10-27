冬の使者がやってきました。本州唯一のナベヅルの越冬地＝周南市八代にきょう今シーズン第1陣となる2羽のナベヅルが飛来しました。周南市八代の「野鶴監視所」によりますときょう（27日）午後1時前、ナベヅル2羽が監視所前の水田に降りているのを確認したということです。2羽はいずれも成鳥です 八代への第1陣の飛来は昨シーズンより4日早くなっています。