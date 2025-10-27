自衛隊は今月20日から全国各地で統合運用能力の維持・向上を図る演習を行っています。アメリカ軍岩国基地にはきょう（27日）海上自衛隊の潜水艦が初めて入港しました。きょう午前、アメリカ軍岩国基地の港湾施設に入港したのは海上自衛隊呉基地に所属するそうりゅう型潜水艦＝「うんりゅう」です。今回の入港は自衛隊が今月20日から行っている統合演習の一環で岩国基地では潜水艦への模擬魚雷の搭載など資機材補給訓練を行うとして