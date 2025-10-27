○りたりこ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる30万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月28日から12月31日まで。 ［2025年10月27日］ 株探ニュース