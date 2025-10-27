海上自衛隊鹿屋航空基地に所属する隊員が酒気帯び運転をし物損事故を起こしたとして、27日付けで懲戒処分を受けました。停職4か月の懲戒処分を受けたのは海上自衛隊鹿屋航空基地の第1航空修理隊に所属する30代の防衛技官です。この隊員は3月22日の午前1時過ぎに鹿屋市内の駐車場で酒気を帯びた状態で自家用車を運転し他の車に接触しました。鹿屋航空基地は、この隊員を27日付けで停職4カ月の懲戒処分にしました。第1航空修理