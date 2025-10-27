© あおぎり高校 / viviON, inc. 2023VTuberグループ・あおぎり高校が、メジャー1stアルバム『あおバム』を2026年1月21日に発売することを発表した。 ◆あおぎり高校 動画本作には、MVの再生回数が100万回を突破した配信デビューシングル「お前のまともはまともじゃない」をはじめとした連続配信リリース楽曲5曲に加え、完全新曲を複数曲収録予定だ。さらに1stアルバムの発売を記念して、メンバーが登壇するリリースイベ