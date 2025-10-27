長野・山形村の商業施設の敷地内に子グマが居座っていましたが、27日午後に捕獲されました。午後4時ごろ、長野・山形村の商業施設の敷地内でクマの目撃情報がありました。クマは体長50cmほどの子グマで、その後、駐車場付近に約2時間ほど居座りました。客や従業員などに被害の情報は入っていません。先ほど麻酔の吹き矢で眠らせて捕獲したということです。また、午後1時ごろには約3km離れた松本市内の高校の敷地内でも子グマ1頭が