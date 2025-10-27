あまり知られていないが実はすんごいんです、みたいなものってのは、案外世の中にたくさん溢れているような気がする。実はチンパンジーの握力が３００K gあるとか、タコの知能が人間の三歳児と同じくらいあるとか。別段これらは知っていたところでなんの役に立つわけでもなく、実際チンパンジーとかタコを目撃した時に、そういえば、ってちょっとだけ思い出すか、頼まれてもいないのにひけらかす押し付けトリビアの一つくらいに