天皇陛下との会見のため皇居へ向かうトランプ米大統領を乗せた車。沿道では大勢の人がスマートフォンを向けていた＝27日夜、東京都港区トランプ米大統領が27日夕、大統領専用機エアフォースワンで羽田空港に降り立った。第1次政権以来となる大統領として4回目の来日。警察官らが厳戒態勢を取る物々しい雰囲気の中、空港には様子を一目見ようと見物客が詰めかけた。午後5時ごろ、多くの政府関係者が見守る中、専用機が着陸。ド