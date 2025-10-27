青森県七戸町の障害者支援施設で入所者の男性の首をひも状のもので絞め殺害しようとした疑いが強まったとして、県警が殺人未遂の疑いで、同じ施設に入所中だった無職男（57）を28日に再逮捕する方針を固めたことが27日、分かった。