錣山部屋が宿舎を構えることになった日本ラグビー協会の強化拠点「ジャパンベース」で記念撮影する（左から）錣山親方と阿炎ら＝27日、福岡市大相撲九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）で錣山部屋が今年から日本ラグビー協会の強化拠点、ジャパンベース（福岡市東区）に宿舎を構えることになり、27日に公開された。知人の紹介で異例の交流が実現したという錣山親方（元小結豊真将）は「ものすごい設備。大相撲は伝統文