【モデルプレス＝2025/10/27】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEが27日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！」（よる7時〜）に生出演。話題の新曲「ラブソングに襲われる」をフル尺にて披露した。【写真】イコラブ野口衣織、大胆オフショル姿に釘付け◆＝LOVE、“不思議の国”衣装＆うさ耳で新曲披露「ラブソングに襲われる」は、10月8日に19thシングル表題曲として発売され、CDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリー