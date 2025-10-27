「ホロライブ」所属の戌神ころねさんが、27日までに自身のエックスを更新。激ムズアクションRPG『エルデンリング』のクリアを報告し、ファンから感動の声が上がった。【写真】みんなが幸せに暮らすころねさんの「エルデマンション」今年8月から『エルデンリング』の攻略をスタートし、ほぼ毎週土日に本作の実況を配信してきたころねさん。27日に配信された「＃21」ではついにラスボスを倒し、感動のエンディングを迎えた。中で