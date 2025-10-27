トランプ米大統領が2025年10月27日、大統領専用機「エアフォースワン」で来日した。着陸の様子はインターネット上でも生配信され、「ナイスランディング」などと視聴者の間で反響を呼んでいる。「前輪下ろすタイミングとか凄すぎ」トランプ大統領はASEAN関連首脳会議などマレーシアでの務めを終え、およそ6年ぶりに来日した。日本でも注目が集まる中、エアフォースワンが羽田空港に到着したのは27日17時ごろだった。着陸時は後輪か