元読売ジャイアンツの選手として知られる元木大介が27日にインスタグラムを更新し、現在東京・丸の内で開催中の第38回東京国際映画祭のレッドカーペットに登壇した姿を公開した。【写真】かっこいい！シックなジャケット姿の元木大介、全身ショット人気俳優と2ショットも元木は「お疲れ様です!! 今日は東京国際映画祭 レッドカーペットに登壇してきました」と、シックな上下黒のジャケット姿で、レッドカーペットの上で笑