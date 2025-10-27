ジョイフル本田は、茨城県守谷市と「災害時における一時避難場所としての駐車場の使用に関する協定」を2025年10月24日(金)に締結しました。この協定は、地震や風水害などの災害が発生した際に、守谷市の要請に基づき、ジョイフル本田守谷店の駐車場およびトイレを一時避難場所として提供するものです。あわせて、2025年11月1日(土)には、防災体験型イベント「もりや防災DAYS」も開催されます。 ジョイフル本田 茨城県守谷市「