レスリングのU23世界選手権大会の57キロ級で優勝した藤波朱理選手(日体大)が27日に帰国し、大会の振り返りや現地でのアクシデントなどを明かしました。2024年パリ五輪レスリング女子53キロ級で金メダルを獲得した藤波選手。57キロ級に階級を上げてから初めて臨む国際大会となった今大会で、全4試合を無失点で勝利。2017年9月からの連勝記録を145に伸ばしました。藤波選手は優勝したことについて「目標にしていた優勝をすることがで