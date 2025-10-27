アメリカのトランプ大統領と天皇陛下の会見は27日午後7時5分に終了しました。午後6時33分から30分あまり行われた会見のあと、天皇陛下は、御所の玄関に大統領と共に、笑顔で姿を見せられました。その際、大統領は「ありがとうございました」と伝えながら「グレートマン、グレートマン」と二度繰り返していました。陛下は、大統領が専用車に乗り込み出発するまで手を振って見送られました。天皇陛下がトランプ大統領と面会されたの