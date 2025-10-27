現職と新人のあわせて「5人」が論戦を繰り広げた長野市長選挙。26日投開票が行われ、現職の荻原健司さんが圧勝し、2期目の当選を果たしました。一夜明けて語った抱負とは。当選から一夜明け、さわやかな表情を見せた荻原健司さん。長野市長2期目の決意を新たにしていました。長野市長に再選 荻原健司さん「いよいよ次の4年間また決意新たに頑張ろうとそんな思いで朝を迎えました。子育て支援高齢者福祉、公共交通の維持、市内のさ