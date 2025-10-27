クマの出没が相次ぐ岐阜県が「クマよけドローン」の導入を検討していることがわかりました。 【写真を見る】クマの出没相次ぐ岐阜県で“クマよけドローン”を検討 江崎禎英知事｢嫌がる音を出して来ないように｣ 白川郷では観光客2人が襲われる被害 岐阜県では10月5日、世界遺産の白川郷で観光客2人がクマに襲われ、毎年恒例のライトアップが中止となるなど、クマによる人身被害と観光への影響が広がっています。 こ