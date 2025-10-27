四万十町大正で木造の倉庫を全焼する火事がありました。火は隣接する住宅の一部を焼き、約1時間半後に消し止められ、けが人はいないということです。火事があったのは四万十町大正の佐々木藤利さん（92歳）が所有する倉庫です。警察によりますと、10月27日午後0時40分ごろ、隣の家に住む人が火事に気付き知人に通報を依頼。依頼を受けた知人が「家が燃えています」と消防に通報しました。火は佐々木さんの木造平屋建ての倉庫約40平