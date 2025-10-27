米国のトランプ大統領は２７日夕、大統領専用機「エアフォース・ワン」で羽田空港に到着した。２８日に高市首相と初の対面会談に臨み、日米同盟の強化を確認する。首相は日本の防衛力強化の取り組みについて説明する方針だ。両首脳は関税措置を巡る日米合意の着実な履行や経済安全保障の協力も確認する見通しだ。トランプ氏の来日は２０１９年６月以来、４回目。第２次政権発足後では初めてで、国賓に次ぐ公式実務訪問賓客とし