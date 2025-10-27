日本シリーズ第３戦は舞台を甲子園に移して行われる。阪神・才木、ソフトバンク・モイネロと、最優秀防御率のタイトルを獲得した両者の白熱の投げ合いが予想される。阪神・才木は今年、ソフトバンクとの交流戦に登板することはなかったが、通算では２試合に登板して１勝０敗、防御率０・７５。１２イニングで自責点１と圧倒的な数字を残している。一方のモイネロは６月２０日の交流戦で登板し、６回８安打１失点。中野とヘル