神奈川・相模原市でカメラが捉えたのは危険な逆走車。14日午後10時半ごろ、目撃者の運転するトラックが交差点で停車しようとした次の瞬間、白い車が“左折”で曲がりきれず本来なら画面右側の車線を走行すべきところ、進入したのは対向車線。つまり、逆走です。目撃者：本当に目の前に突っ込んでくる感じだったので、びっくりというか怖かったです。目撃者によりますと、白い車が来た道は下り坂。雨で滑っていたせいもあり、スピー