気象台は、午後7時24分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・奥尻町に発表 27日19:24時点檜山地方では、28日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奥尻町□暴風警報【発表】28日夕方にかけて警戒ピーク時間28日朝風向西・陸上最大風速20m/s