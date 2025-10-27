「サッポロ 日本のホップ畑から 摘みたてホップ」（350ml／500ml）サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは「サッポロ 日本のホップ畑から 摘みたてホップ」を全国のセブン−イレブン、イトーヨーカドー、ヨーク、ヨークベニマルなどで10月28日から順次、数量限定発売する（一部店舗では取り扱いがない場合がある）。同商品は、国産ホップの歴史を感じ、大地の恵みをたのしむ摘みたてホップビール。今年収穫