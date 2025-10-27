ロッテは、11月3日に「レディーボーデン」ブランドからミニカップの新商品となる「レディーボーデン ミニカップ ほろにがカラメルリッチプリン」を発売する。こだわりの卵とミルクを使用した濃厚プリンアイスに、ほろにがカラメルソースで大人の味わいを表現した。甘さと苦みの絶妙なハーモニーを楽しめる。プリンアイスには、シェフ・パティシエの声から生まれた卵「エグロワイヤル」を使用。コクや甘みがありながらすっきりとし