任期満了に伴う高岡市議会議員選挙は、きのう投開票が行われ25人の新しい市議が決まりました。自民系の会派では出町市長を支援する市議が増える中、反・出町派の最大会派が出町派の会派に合流を打診しました。高岡市役所ではきょう、当選した25人に、高岡市選挙管理委員会の委員長から当選証書が渡されました。高岡市議会議員選挙は、投開票の結果、現職は20人のうち18人、元職は3人のうち1人、新人は9人のうち6人が当選しました。