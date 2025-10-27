「fwee（フィー）」は、2025年11月1日（土）より、Qoo10公式にて新作「スパグロウUVトーンアップベース」を発売する。■2種類の下地保湿ケア・キメ補正・トーンアップ・UVケア・メイク持ち・塗り心地まで、これ1本で叶える万能下地。リアルスパ成分を配合し、水分チャージから美白ケアまでをサポートする。肌タイプに合わせて選べる2種類の仕上がりで、理想のツヤ肌を演出する。■商品情報株式会社BENOW JAPANフィー スパグロウUV