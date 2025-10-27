はごろもフーズは、10月27日から、静岡のソウルフード「しぞーかおでん」を販売する天神屋とのコラボレーションメニューを同社店舗において期間限定で販売する。同コラボでは、「シーチキンLフレーク」「はごろも煮」といった同社の人気製品を使用し、素材のおいしさを最大限に活かした天神屋オリジナルメニュー4種類が期間限定で登場する。さらに天神屋各店の店頭では関連商品が購入できる特設売り場も設置する。「ツナポリタン」