生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、ビオリカブランドから、「日々の乾燥対策は毎日のルーティンから見直そう」という着眼点で、アルコールフリーの「ビオリカ 泡ハンドソープ」を10月30日に発売する。手洗いは現代人にとって日常的な習慣となっており、大人から子どもまで広く定着している。ウイルス対策のため手洗いをこまめに行う生活が根づき、外出後や食事前、手洗いのたびなど、1日の中で平均して約9〜10回