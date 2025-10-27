岸田元総理が27日、能登半島地震と豪雨の被災地を訪れ、復旧状況について説明を受けました。岸田元総理の被災地視察は7回目となります。岸田元総理は、石川県七尾市和倉温泉の護岸工事の現場など、被災地の復旧状況を見て回りました。穴水町中居の住吉公民館では、沿岸部で起きた地盤沈下の復旧工事の進捗度合や、地震後に進めている1年を通じて出荷が可能となる新たなカキの養殖事業について、吉村町長らから説明を受けました。カ