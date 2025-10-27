人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）不調な日。聞き役ばかりだとストレスがたまってしまいそう……。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）テリトリー意識があると周囲とぶつかりそう。柔軟な気持ちで。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）低調