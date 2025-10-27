山形県鶴岡市の加茂水族館で、地元の高校生が自分たちの学びを表現した水槽を作り、魚たちと共に展示されています。 【写真を見る】高校生が水族館の水槽に学びを表現！ "ドジョウナマズスコープ" とは？（山形・鶴岡市） 鶴岡市の水産高校、県立加茂水産高校では毎年の授業の一環として加茂水族館の水槽に学びを表現する活動が行われています。 水槽には加茂水産高校で育てられた庄内金魚や今年６月に生徒が採集した「タ