DAISO（ダイソー）の姉妹ブランドでもあるStandard Products（以下、スタンダードプロダクツ）から、初の国産基礎化粧品シリーズが発売されました。スタンダードプロダクツは2023年、初のフェイスケア商品として国産の洗顔石けん、フェイスマスク、リップクリーム、クレイソープを発売。筆者も愛用していますが、今回は国産の基礎化粧品がシリーズ展開され、2025年9月中旬より順次店頭に並んでいます。この記事では、シリーズのラ