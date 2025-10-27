庄原市東城町で高齢女性が殺害された事件から4か月。犯人は今も捕まっていません。住民の安心につなげようと郵便車両に「地域見守り中」のステッカーを貼って業務する活動が10月27日から始まりました。また、周辺住民には玄関先に貼るためのステッカーが配られました。2025年10月27日