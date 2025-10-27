米大リーグ、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２８）がシーズン終了後の今月７日に両かかとの手術を受け、来季開幕に間に合わない可能性があることが２６日、明らかになった。ブルーム球団編成担当が地元セントルイスのラジオ局で語った内容を米メディアが報じた。同番組のホスト、マット・ポーリー氏のＸ（旧ツイッター）投稿によると、同編成本部長は「開幕からの復帰の可能性が消滅したわけではないが、確実ではな