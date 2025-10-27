2025年の「24時間テレビ」の寄付金の総額が歴代で暫定2位のおよそ19億6000万円だったことが発表されました。そのうち広島県内では1724万円余りが寄せられました。寄付金は福祉車両の贈呈や災害被災地の復興支援などに使われます。2025年10月27日