西武は２７日、野村大樹内野手（２５）、田村伊知郎投手（３１）、元山飛優内野手（２６）の３選手と来季の契約を結ばないことを発表した。野村は早実から１８年ドラフト３位でソフトバンク入り。２４年７月に西武へトレード移籍し、西武では同年に５７試合に出場し、打率２割２分５厘、５本塁打、２２打点をマーク。今季は１３試合の出場にとどまっていた。野村は「今年は腰のけがで手術をして、一軍の戦力になれなかったの