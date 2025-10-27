第38回東京国際映画祭のレッドカーペットに登場した岩田剛典さん（右）ら＝27日午後、東京都千代田区第38回東京国際映画祭が27日、東京・日比谷の映画館などを会場に開幕した。最高賞を競うコンペティション部門には15作品が出品され、日本作品では坂下雄一郎監督の「金髪」と中川龍太郎監督の「恒星の向こう側」が選ばれている。11月5日まで上映やトークイベントが行われ、受賞作は最終日に発表される。開幕前には「金髪」で