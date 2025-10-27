27日、参政党の神谷宗幣代表が国旗損壊に関する法案を提出後、記者たちの取材に応じた。【映像】神谷氏「日本の国旗に対して“×”をつけたり…」と話す“表情”法案の概要・意義について問われた神谷代表は「国旗損壊の罪について。刑法上、外国の国旗、そしてそれに準ずるものに対しても刑罰があったが、日本の国旗に対してはなかった。先の参議院選挙のときから日本の国旗に対して“×”をつけたりしながら街頭演説の妨害を