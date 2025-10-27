タレントの杉浦太陽（４４）とお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（４５）が、２７日までに更新された杉浦のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「たぁちゃんネル」に出演。年頃の娘を持つ父親同士、共通の悩みを語り合った。２人にとって、娘と?２人飯?に行くのはハードルが高い。杉浦は「１回、希空とランチ行ったらめっちゃ緊張した」という。しかし、行ったら行ったで「何しゃべっていいかわからへん」。梶原も大きく同意し「