Aぇ! groupの佐野晶哉が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。佐野晶哉と柿澤勇人ミュージカルアニメーション映画 『トリツカレ男』で、何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから、周囲に“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペの声を担当した佐野晶哉は、ハツカネズミのシエロを演じた柿澤勇人、高橋渉監督とともに登場。刺繍が施された