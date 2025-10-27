クマに襲われて亡くなった全日本女子プロレスの元レフェリー、笹崎勝己さん（享年６０）の葬儀が２７日に岩手県北上市内の葬儀場で行われ、ザ・グレート・サスケ（５６）、田中将斗（５２）、ＭＩＲＡＩ（２５）らが参列した。岩手・北上市内の瀬美温泉の従業員だった笹崎さんは１６日午前、露天風呂を清掃していたところ行方不明に。１７日の捜索で現場近くの雑木林で身元不明の遺体が発見され、遺体の近くにいた成獣のクマが