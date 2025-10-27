26日に、多くのランナーが、秋の城下町を駆け抜けた金沢マラソン。ことしは初めて、能登地域ランナー枠が設けられました。被災地から参加したランナーの思いを取材しました。 26日に開催された金沢マラソン。金沢市役所前には、過去最多となる1万5000人あまりのランナーが集結しました。千葉県からの参加者：「きょうはとにかく景観を楽しんで、エイドも楽しんで、雨も楽しんで、最高のレースに